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Tartıştığı şahsa arabayla çarptı

Yol verme meselesi yüzünden trafikte ticari taksi ile tartışan otomobil sürücüsü aracıyla kaçmaya çalışırken, kendisiyle tartışan adama çarpıp metrelerce havaya savurdu. Olayda bir kişi yaralandı

19 Haziran 2018 Salı 18:23
Tartıştığı şahsa arabayla çarptı

Kartal’da yol verme meselesi yüzünden trafikte ticari taksi ile tartışan otomobil sürücüsü, darp edileceğini düşünerek aracıyla kaçmaya çalışırken, kendisiyle tartışan adama çarpıp metrelerce havaya savurdu. Olayda bir kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kartal sahil yolunda meydana geldi.

Bir ticari taksi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında iki araç içerisindeki vatandaşlar olaydan birkaç yüz metre ilerde tekrar karşılaştı. Ticari araç içerisinden inen vatandaşlar, önünü kestikleri araç içindeki adamın arabadan inmesini istedi.

Kendisinin darp edileceğini düşünen hususi oto sürücüsü aracıyla kaçmaya çalışırken önünü kesen adamlardan bir kişiye çarparak metrelerce havaya savurdu. Kafasından yaralanan aracın çarptığı kişi, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı, kendisine çarpıp kaçan şahıstan şikayetçi oldu.

 Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşanan ilginç olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ticari taksiden inen 2 vatandaşın araca doğru yürüdüğü, saniyeler sonrasında ise beyaz bir arabanın vatandaşlardan birisine çarparak metrelerce havaya savurduktan sonra kaçması yer alıyor.
İHA

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