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Tatil gezisi faciaya dönüştü

Ankara’dan Bursa yönüne seyreden bir gezi firmasına ait otobüs yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan ağaçlara çarptı. Feci kaza neticesinde 11 kişi hayatını kaybederken 42 kişi de yaralandı

20 Ocak 2018 Cumartesi 16:30
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Tatil gezisi faciaya dönüştü

Eskişehir'de dün sabah meydana gelen trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Bursa karayolunun 3. kilometresinde yaşandı. Ankara'dan Bursa yönüne seyreden bir gezi firmasına ait bir otobüs, yoldan çıkarak sağ tarafta bulunan ağaçlara çarptı. Kazada 11 kişi hayatını kaybederken, 44 kişi de yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili açıklama yapan Vali Özdemir Çakacak, “Sabah 04.00 sıralarında Eskişehir Bozüyük yolunun 12’inci kilometresinde bir tur otobüsü yolun kenarındaki ağaçlara çarparak, büyük bir trafik kazası oldu. Bu kazada 11 vatandaşımız hayatını kaybetti. 44 kişi de yaralandı.

Yaralı vatandaşlarımız Eskişehir Devlet Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavileri devam ediyor” şeklinde konuştu.

Kazanın sebebi ile hakkında konuşan Çakacak, “Yol boş, üç şeritli yol. Geniş bir yol. Yol ışıklandırılmış. Emniyet Müdürümüz Engin Dinç ile birlikte ve diğer kurtarma ekibimiz ile birlikte yaptığımız incelemede yolda buzlanma görmedik. Dolayısıyla, farklı sebepler olabilir. Arkadaşlarımız kazanın sebeplerini araştırıyorlar” dedi.

‘Faciaya yola çıkan hayvan sebep oldu’ iddiası

Feci kazadan sağ kurtulan bir yolcu, şoförün ifadesinde 'karşısına çıkan hayvana vurmamak için kaza yaptığını' söylediğini anlattı. Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Meral Ş. yaşanan faciayı şu şekilde anlattı: “Nasıl olduğunu bilemedik. Bir anda frene bastı, hadi uyusa araba gezer yalpalar, öyle bir şey de hissetmedik.

Bir anda güm diye bir şey oldu. Yığıldık hepimiz ön tarafa doğru. Koridorlara yığıldık kaldık. Sabaha karşı oldu. Çok feciydi. Şoför, ‘Karşıma hayvan çıktı ondan kaza yaptım’ demiş ama arkada olduğumuz için görmedik. Çok can pazarı yaşandı. Ambulans ve polislerden Allah razı olsun çok çabuk geldiler.”

En acı karne hediyesi

Kazadan 90 kilometre önce şoför değiştirildiği öğrenildi. Kaza öncesinde tur otobüsünün Sivrihisar ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola verdiği öğrenildi. Yaralı yolcular ise mola sonrasında ise otobüsün şoförünün değiştiğini belirtti.

Öte yandan, Ankara'dan Bursa'nın Uludağ ilçesine yolcu taşıyan tur şirketinin sosyal medya üzerinden 'sömestr tatilinde en güzel karne hediyesi' paylaşımı ise yürek burktu.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraBursaGeziOtobüsAğaç
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