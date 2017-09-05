Tatil oldu ciğerlerimiz yandı

Havaların yeniden ısınmasıyla yaz tatilinin son günlerinde ormanlardan yine acı haberler peş peşe geliyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 'nün resmi verilerine göre, Kurban Bayramı'nın 1 ile 4’üncü günü arasında ülke genelinde 69 orman yangını meydana geldi. Verilere göre, bayram boyunca Bolu'dan Osmaniye'ye, İzmir'den Kastamonu'ya birçok ilde tam 69 ayrı orman yangını yaşandı. Arazöz ve dozerlerin karadan helikopterlerin de havadan müdahale ettiği yangınlarda yüzlerce hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bayramın 3’üncü günü saat 16.00 sularında Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan ve halen söndürme çalışmalarının sürdüğü yangının ise 100 hektarlık alanda etkili olduğu belirtildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa süre içerisinde büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangının yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinden çıktığı öne sürüldü.

Bolu’daki yangın kontrol altına alındı

Öte yandan Bolu’nun Göynük ilçesi İbrahimözü köyü Safranlar Mahallesi Doğanderesi mevkiinde üç gün önce yol kenarında bulunan otlara atılan izmaritle başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Ormanlık alanda 3 farklı bölgeye yayılan ve yapılan çalışmalar sonucu 2 bölgede kontrol altına alınan orman yangını, önceki günrüzgarın şiddetini artırmasıyla tekrar başlamıştı. Bölgeye sevk edilen yangın söndürme helikopterleri ve itfaiye araçları ile yangın söndürme çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.