Taziye evine bir de yangın şoku

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesine bağlı Atmalı köyünde Firdevs Camii taziye evinde elektrik kontağı yangına neden oldu. Alevler bir anda büyüyerek taziye evinin tamamına yayıldı. Duman ve alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Besni Belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, ekipler tarafından caminin diğer bölümlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında taziye evi kullanılamaz hale geldi. Yangında taziye evinin içinde bulunan mutfak tüplerinin patlamaması olası bir faciayı önledi. Jandarma ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı. İHA