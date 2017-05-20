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Tedirgin davranınca yakayı ele verdiler

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda yaptıkları yol uygulamasında, iki kişinin tedirgin davranışlarından şüphelenerek araç araması yaptı.

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Tedirgin davranınca yakayı ele verdiler
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Kayseri karayolunda yaptıkları yol uygulamasında, iki kişinin tedirgin davranışlarından şüphelenerek araç araması yaptı. Aramada şahısların aracının yakıt deposuna zulalanmış halde esrar bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Malatya-Kayseri yolunda yaptığı uygulama sırasında, araçta bulunan, A.A. (40) ve E.E. (31)’nin tedirgin davranışlarından şüphelenilmesi üzerine, araçta arama yapıldı. Arama sonucunda aracın yakıt deposunu zulalanmış şekilde 1 parça halinde daralı ağırlığı bin 250 gram gelen toz esrar, 14 parça halinde daralı ağırlığı 13.64 gram gelen kubar esrar ele geçirildi. İHA
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
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