Tekirdağ’da korkunç kaza: 2 ölü

Kaza, Muratlı-Tekirdağ karayolunun 2. Kilometresinde meydana geldi. Tekirdağ’dan Muratlı istikametine doğru seyir halinde olan H.A. hakimiyetindeki 59 NC 257 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti.

Karşı şeride geçen otomobil, Muratlı istikametinden Tekirdağ’a doğru hareket eden 59 DM 036 plakalı N.E.’nin kullandığı tırın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otomobil olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.A. (55) çarpışmanın etkisiyle otomobilin içinden savrularak ağır yaralanırken, yanındaki arkadaşı C.T. (43) ise alev alan otomobil içerisinde yanarak yaşamını yitirdi. Ağır yaralı olarak Muratlı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.A. ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alev alan otomobil ise hurdaya döndü.