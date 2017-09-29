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Tekne faciasında 4 kişi serbest bırakıldı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana gelen tekne faciasındaki soruşturma kapsamında  gözaltına alınarak  adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı

29 Eylül 2017 Cuma 16:55
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Tekne faciasında 4 kişi serbest bırakıldı

Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kocaeli, Sakarya, Düzce ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlar sonucunda 4  kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan D.S. savcılıkça, E.A. çıkarıldığı mahkemece, S.B. ve E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, eş zamanlı operasyon sonrası Düzce'de gözaltına alınan H.A'nın jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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