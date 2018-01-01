Teknolojide geri konuşmada lideriz

KPMG Türkiye'nin Telekomünikasyon Sektör Raporu-2018'de yer alan dünyanın bağlantı haritasına göre, 104 ülkede genç nüfusun yüzde 80’den fazlası online.

Gelişmiş ülkelerde 15-24 aralığındaki nüfusun internet kullanımı yüzde 94, gelişmekte olan ülkelerde yüzde 67, en az gelişmiş ülkelerde ise yüzde 30 seviyesinde. Çevrimiçi 830 milyon genç insanın 320 milyonu, yani yüzde 39’u Çin ve Hindistan’da yaşıyor.

BTK’nın 2017 üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’de elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren toplam işletme sayısı Kasım 2017 ortası itibariyle 460. Bu rakam 2016 yılının aynı döneminde 615 idi. Sektörde faaliyet gösteren firma sayısında yüzde 33’lük bir azalma yaşandı.

Kullanım oranında Avrupa birincisiyiz

* Kullanım oranları incelendiğinde ise; 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 458 dakikalık ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, önceki dönemde olduğu gibi incelenebilen Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Aynı dönemde 2 milyon 600 binin üzerinde abone numarasını taşıdı. Böylece toplamda taşınan numara sayısı 109 milyona ulaştı.

556 bin terabayt internet kullandık

* 2017 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, 3G abone sayısı 11 milyon 586 bin 255 olarak gerçekleşti. 4.5G abone sayısı ise 62 milyon 992 bin 758. 3G ve 4.5G hizmetinin etkisiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil geniş bant abone sayısı 56 milyon 508 bin 669 seviyesinde. Toplam mobil internet kullanım miktarı ise 556 bin 189 TeraByte olarak gerçekleşti. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı da 4.3 milyona ulaştı.

* Elektronik haberleşme sektörü gelirleri 2016 yılının ikinci çeyreğinde 11.1 milyar düzeyindeyken, 2017 yılı aynı dönemde gelirler yüzde 11.8 oranında artışla 12.5 milyara yükseldi. 2016 yıl sonu gelirleri 12.1 milyar TL olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise elektronik haberleşme sektörü gelirleri 13.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yatırımlar kesintisiz devam etmeli

* Telekomünikasyon sektöründe 2014 yılında 5.6 milyar TL yatırım gerçekleşti. 4.5G teknolojisine geçişin etkisiyle 2015 yılında sektör yatırımları 17.2 milyar TL’yi aşkın bir hacme ulaştı. Bu rakama ulaşılmasında operatörlerin toplamda yaptığı yaklaşık 10.1 milyar TL tutarındaki 4.5G lisans ödemesi önemli paya sahip. 2016’da yatırımlar 8 milyar TL düzeyinde gerçekleşti, operatörler özellikle 4.5G uyumlu altyapı /ekipman değişikliklerini gerçekleştirebilmek için yüksek düzeyde yatırım yapmayı sürdürdüler. 2017 yılının ilk çeyreğinde gerçekleşen 1.2 milyar yatırımı, ikinci çeyrekte 1.5 milyar TL yatırım takip etti. 2017 yılı üçüncü çeyreğinde ise yatırım miktarı 1.6 milyar TL oldu.

* Telekomünikasyon, yatırımlarını kesintisiz devam ettirmesi gereken bir sektör. Önümüzdeki yıllarda rekabeti belirleyen en önemli öge teknolojinin kullanımı olacak. Bu alanda yatırımların kesintisiz sürmesi, bir sonraki adım olarak kabul edilen 5G’ye geçişte sektöre zaman ve hız kazandıracak.

77.9 milyon mobil abone

* BTK verilerine göre 2017’nin üçüncü çeyreğinde sabit abone sayısı 11 milyon seviyesinde gerçekleşti. Buna karşılık mobil abone sayısı aynı dönemde 77.9 milyon düzeyine çıktı. Mobil hatların yaygınlaşması ve bunun karşısında sabit hat sayısındaki düşüş eğilimi sürüyor.

* 16 Nisan 2016’dan itibaren kullanılmaya başlanan 4.5G hizmeti aboneliğine 2017 yılının üçüncü çeyrek sonuna kadar 63 milyon kişi ulaştı. Mobil geniş bant internet abonelerin aylık kullanımı ortalama 3 GB düzeyinde iken, 4.5G abonelerinin kullanımları aylık 6.3 GB düzeyine çıkıyor.

* 2017 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre Türkiye’de internet erişimine sahip toplam 67.9 milyon abone bulunuyor. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bu rakam 59.2 milyon seviyesinde idi. Böylece toplam abonelik sayısında yüzde 15’e yakın bir artış gözlendi. Mobil cepte internet abonelerinin sayısı aynı dönem aralığında yüzde 16.4 oranında arttı ve 55.5 milyon aboneyi aştı.