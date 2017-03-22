Rize'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davanın ilk duruşmasında geçtiğimiz ay tahliye edilen Çayeli ilçesi eski Büyükköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu ile iş adamı Zeki Çemberci itiraz üzerine tekrar gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler. Rize 1. Ağır Ceza Mahkemesince 24 Şubat'ta Külünkoğlu ile Çemberci hakkında, FETÖ kapsamında açılan davada tahliye kararı verilmesinin ardından Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca bir üst mahkeme olan Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunuldu. İtiraz sonucu haklarında tekrar gözaltı kararı verilen ve tutuklanmaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Büyükköy eski Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu ve iş adamı Zeki Ziya Çemberci Rize Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün adreslerinden alınarak gözaltına alındılar. Şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Rize L Tipi Cezaevi'ne gönderildiler. İHA
Tekrar gözaltına alınıp FETÖ'den tutuklandılar
Rize'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davanın ilk duruşmasında geçtiğimiz ay tahliye edilen Çayeli ilçesi eski Büyükköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Külünkoğlu ile iş adamı Zeki Çemberci itiraz üzerine tekrar gözaltına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.
22 Mart 2017 Çarşamba 15:02
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