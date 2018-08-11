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Telefon dolandırıcıları tarz değiştirdi

Bilişim Suçları Uzmanı Emekli Polis İsa Altun, son günlerde cep telefonu dolandırıcılarının artık sabit telefondan dolandırmaya yöneldiklerini ifade ederek genellikle 50 yaş üzeri kişileri tercih ettiklerini söyledi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 16:26
Telefon dolandırıcıları tarz değiştirdi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 30 yıl 6 ay görev yaptıktan sonra emekli olarak Bakırköy Adliyesi'nde Adli Bilişim Uzmanı olarak görev yapmaya başlayan Emekli Polis İsa Altun, dolandırıcıların her geçen yıl kendilerini geliştirerek dolandırmaya devam ettiklerini kaydetti.

Altun, “Telefon dolandırıcıları yaklaşık 2004 yılından beri sahnedeler. Her dönem kendilerine göre bir atraksiyon geliştiriyorlar. 30 yıl polislik yaptım binlerce operasyona katıldım.

Hiçbir polis bir vatandaşın finansal bilgilerine, altın, para ve değerli eşyasına talip olmaz. Hiçbir vatandaşımız telefonla kendilerini arayan kişilere itibar etmesinler. Hiçbir hakim, hiç bir savcı bir vatandaşı telefonla arayıp hattınız kopyalandı, adınıza bir hat çıkartıldı terör örgütleri kullanıyor şeklinde telefonla arama yapmaz.

Türkiye’de her şey tebligat kanunu çerçevesinde uygulanmakta. Eğer sizin adliyede veya poliste bir işiniz varsa zaten size polis tebligat gönderir ya da adliyeden yazılı bir belge gelir. Bunun dışında hiçbirine itibar etmesinler. Hiçbir polis, asker, yargı mensubu sizi hiçbir zaman telefonla arayıp altın, para asla istemez.

İlk dönemlerde yani 2004 yılında telefon dolandırıcılığı başladığı zaman bilişim medya okur yazarlığı daha azdı. Kamu spotu, haberler arttıkça insanlar bilgilendikçe toplumda farkındalık arttı. Şimdi daha da azaldı. Dileğimiz daha aza inmesi” dedi.

Artık sabit telefonlara yöneldiler

Telefon dolandırıcılarının artık sabit telefonlara yönlendiğini kaydeden Altun, “Son zamanlarda telefon dolandırıcıları artık cep telefonu ile değil de sabit telefonları aramaya başladılar.

Özellikle yaşlıları hedef seçiyorlar. Nedeni ise 50 yaş ve üzeri kişilerin hareket kabiliyetleri daha düşük olduğundan ve o jenerasyonun asker ve polise daha çok saygılı olduğundan hemen inanıyorlar para istiyorlarsa hemen veriyorlar. Özellikle hedeflerinde yaşlılar var.

Çünkü yaşlıların muhakeme ve algısı bu konuda daha fazla olduğu için maalesef istismar ediliyorlar. Sabit telefondan arıyorlar çünkü ekranda numaraları gözükmüyor. Cep telefonundan sabit telefona geçiş söz konusu” ifadelerini kullandı.

İHA

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