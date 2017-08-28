Telefon dolandırıcılarına operasyon

İstanbul’da telefon dolandırıcılarına düzenlenen eşzamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul polisi ihbar üzerine telefonla arayarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şebekeye ilişkin bir süre teknik ve fiziki takipte bulunan polis ekipleri, şebekenin sağlık sigortalarını iptal edenleri seçtiğini belirledi. Şebekenin kendisini avukat olarak tanıtarak sağlık sigortasını iptal edenlerden hesaplarına para göndermelerini istediğini tespit eden polis, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Türkiye genelinde 600 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda 6 adresten kart kopyalama cihazı, defter, uyuşturucu, 40 adet telefon kartı, 35 adet telefon, 10 bilgisayar ve çeşitli banka kartları ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç.’nin grup lideri olduğu öğrenilirken, V.K.’nın da yardımcısı olduğu öğrenildi.