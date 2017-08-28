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Telefon dolandırıcılarına operasyon

Türkiye genelinde 600 kişiyi arayarak dolandıran şebekeye eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

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Telefon dolandırıcılarına operasyon
İstanbul’da telefon dolandırıcılarına düzenlenen eşzamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 
İstanbul polisi ihbar üzerine telefonla arayarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik çalışma başlattı. Şebekeye ilişkin bir süre teknik ve fiziki takipte bulunan polis ekipleri, şebekenin sağlık sigortalarını iptal edenleri seçtiğini belirledi. Şebekenin kendisini avukat olarak tanıtarak sağlık sigortasını iptal edenlerden hesaplarına para göndermelerini istediğini tespit eden polis, 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Türkiye genelinde 600 kişiyi dolandırdıkları belirlenen 13 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda 6 adresten kart kopyalama cihazı, defter, uyuşturucu, 40 adet telefon kartı, 35 adet telefon, 10 bilgisayar ve çeşitli banka kartları ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 13 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Ç.’nin grup lideri olduğu öğrenilirken, V.K.’nın da yardımcısı olduğu öğrenildi.
Telefon dolandırıcılarının seçtikleri hedeflere, “Geçmiş olan borcunuzdan dolayı 3 bin 500 TL için icra işlemi başlatılacaktır. Bu mesaj tebliğ niteliği taşımaktadır. Gün içinde geri dönüş yapmanız durumunda indirim sağlanacaktır” ifadelerine yer verildiği öğrenildi. Gün içerisinde geri dönüş yapanların kredi kartı kimlik bilgilerini isteyen şebekenin bilgileri aldıktan sonra bin 500 ile 5 bin TL arasında para çektiği kaydedildi. İHA
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