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TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Kocaeli TEM otoyolu Kartepe kesiminde tıra arkadan çarparak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü 3 kişi yaralandı

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:49
TEM'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Kaza Tem Otoyolu Kartepe Sarımeşe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Erdal Koç idaresindeki 34 BC 4009 plakalı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak önünde seyir halinde olan 41 NU 566 plakalı tıra yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun solundaki bariyerlere çarparak yolun sağından şarampole devrildi. Kazada araç içinde bulunan 2 si çocuk 5 kişi sıkıştıkları yerde yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 2’si çocuk 5 kişi yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, kaza sonrası kalbi duran Zehra Akdemir'e (61) uzun süre kalp masajı yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Sapanca Devlet Hastanesine sevk edilen Zehra Akdemir(61) ve Ayşe Koç(42), tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralılar Erdal Koç, Safiye Koç ve Kudret Ekin Koç ise Kocaeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

İHA

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