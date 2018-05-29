TEM'de hafriyat kamyonu devrildi

Kazada sürücü yaralandı. Olay, sabahın erken saatlerinde TEM Otoyolu, Kurtköy-Şile yolu sapağında meydana geldi. Ömer Erzi yönetimindeki 41 YE 591 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların da yardımıyla kamyonun içindeki sürücüyü çıkartıp sedyeye koydu.

Yaralı sürücü daha sonra kamyonun üzerinden yine vatandaşların yardımıyla indirilip ambulansa götürüldü. Durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yola saçılan hafriyat ve devrilen kamyon yolu trafiğe kapattı. Öte yandan kaza yapan kamyon sürücüsünün bir yakını, görevini icra etmekte olan muhabire saldırdı. Saldırgan şahsı polis ekipleri güçlükle durdurabildi.

İHA