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Terhisine 2 gün kalmıştı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde vatani görevini yapan Batman’ın Sason ilçesi nüfusuna kayıtlı er İbrahim Dil, terhisine 2 gün kala kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti

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Terhisine 2 gün kalmıştı
Tatvan’da vatani görevini yapan er İbrahim Dil, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Dil, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu. Tatvan ilçesinde bulunan Sorgun Kışlasında vatani görevini yapan Piyade Er İbrahim Dil (21), önceki gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı aniden rahatsızlanarak Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansla hastaneye getirilen İbrahim Dil, yolda yapılan tüm müdahale sonucu hayatını kaybetti.

Kesin ölüm nedeni henüz belirlenemeyen Er İbrahim Dil için dün sabah saatlerinde Tatvan Devlet Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi. Düzenlenen törenle cenazesi helikopterle memleketi Batman'a gönderilen Er İbrahim Dil'in kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsiden sonra belirlenecek. Düzenlenen törene, Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, askeri erkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Dil’in naaşı, helikopterle getirildiği Sason’un Sarıyayla köyünde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. İHA


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Terhisine 2 Gün Kalmıştı
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