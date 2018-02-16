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Terör arananlar listesi güncellendi

İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde sol, bölücü, dini istismar eden ve FETÖ/PDY terör örgütlerinden aranan teröristlerin 5 kategoride yer aldığı listelerdeki terörist sayısı 879'a yükseldi.

16 Şubat 2018 Cuma 14:23
Terör arananlar listesi güncellendi

Terör örgütü PYD'nin eski lideri Salih Müslim ile THKP-Acilciler grubunun elebaşı Mihraç Ural kırmızı, Sabancı suikastının faili Fehriye Erdal mavi, Grup Yorum'un üyeleri Selma ve İnan Altun, Ali Aracı ve İbrahim Gökçek ise gri listede yer aldı.

 Kırmızı kategoride 135, mavi kategoride 77, yeşil kategoride 77, turuncu kategoride 97, gri kategoride ise 492 terörist aranıyor. Aranan teröristlerin 128'i sol örgüt, 599'u bölücü terör örgütü, 72'isi dini istismar eden terör örgütleri ve 80'i de FETÖ/PDY üyesi olarak kayıtlarda bulunuyor.

Kırmızı listede aranan teröristlerin 28'i sol, 89'u bölücü, 8'i dini istismar eden, 10'u ise Fetullah Gülen ve Adil Öksüz gibi isimlerin bulunduğu FETÖ/PDY üyesi olarak öne çıkıyor. Mavi kategoride 16 sol, 16 bölücü, 31 dini istismar eden, 14 FETÖ/PDY üyesi terörist aranıyor. Aranan 16 sol, 35 bölücü, 16 dini istismar eden, 10 FETÖ/PDY üyesi terörist ise Yeşil kategoride yer alıyor.

Gri listede ise 47 sol, 404 bölücü, 11 dini istismar eden, 30 FETÖ/PDY üyesi terörist bulunuyor. İhbarlarıyla teröristlerin yakalanmasına yardımcı olanlara bugüne kadar yaklaşık 12,5 milyon lira ödül verildi.

AA

Son Güncelleme: 17.02.2018 02:38
Anahtar Kelimeler:
PKKFetöYPGTerör
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