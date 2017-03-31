Terör örgütüne ait sığınaklar yerle bir edildi

Diyarbakır 'ın Silvan ilçesinde icra edilen Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 Özel Birlik Operasyonu başarı ile tamamlandı. Terör örgütüne ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirilirken, 1 antitank roket başlığı ile 4 M-16 piyade tüfeğinin yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İcra edilen operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 adet büyük telsiz, 1 adet antitank roket başlığı, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 171 adet muhtelif fişek, 2 adet çadır, 7 adet leşker kıyafeti, 2 adet şemsiye, 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 7 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, mağara ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi.