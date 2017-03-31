Terör örgütüne ait sığınaklar yerle bir edildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde icra edilen Şehit Jandarma Üsteğmen Murat Taylan Öncel-29 Özel Birlik Operasyonu başarı ile tamamlandı. Terör örgütüne ait 7 sığınak kullanılamaz hale getirilirken, 1 antitank roket başlığı ile 4 M-16 piyade tüfeğinin yanı sıra çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İcra edilen operasyon kapsamında; bölücü terör örgütü mensuplarına ait 1 adet büyük telsiz, 1 adet antitank roket başlığı, 4 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet tabanca şarjörü, 171 adet muhtelif fişek, 2 adet çadır, 7 adet leşker kıyafeti, 2 adet şemsiye, 550 kilogram muhtelif yiyecek maddesi ve çok sayıda yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiş, bölücü terör örgütü mensuplarına ait 7 sığınak tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, mağara ve sığınaklar içerisinde bulunan yaşam ve giyim malzemeleri Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı gereğince yerinde imha edilmiştir” denildi.
El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda madde ve hazırlanmış boş borunun da ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Teröristlerce 2 adet el yapımı patlayıcı düzeneği, 16 adet el yapımı patlayıcı yapımı için hazırlanmış boş boru, 6 adet 25 kilogramlık sodyum klorat, 14 adet mutfak tüpü, 200 metre elektrik kablosu tespit edilmeyi müteakip Patlayıcı Madde İmha Timi marifetiyle yerinde tahrip edilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konulmuş olup, operasyon ile ilgili adli işlemlere devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı. İHA