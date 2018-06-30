Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
96520
ALTIN
183.965
DOLAR
4.5892
STERLİN
6.0564
EURO
5.3587

Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonu sona erdi. Diyarbakır’ın Kocaköy, Lice, Hazro ve Kulp’ta düzenlenen operasyonlarda 429 bin 100 kök Hint keneviri ve 36 kilogram esrar maddesi ele geçirildi

30 Haziran 2018 Cumartesi 15:37
Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Diyarbakır’ın Kocaköy, Hani, Lice ve Kulp ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 429 bin 100 kök Hint keneviri ve 36 kilogram esrar maddesi ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Kocaköy, Hani, Lice, Hazro ve Kulp ilçelerinde 27 Haziran'da jandarma komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan Bayrak-88 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam Operasyonunun sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında, Lice ilçesi Çavundur köyünde icra edilen temas ve adli arama faaliyeti neticesinde, 4 adet tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet tabanca susturucusu, 1 adet tabanca dipçiği, 56 adet 9 milimetre çapında fişek, 6 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 8 adet av tüfeği fişeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir hard disk, 9 adet USB bellek ve 1 adet CD bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince anılan suç delilleriyle iltisaklı 5 şüpheli gözaltına alınmış, anılan malzemeler muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Narko-terörizm operasyonu

Narko-terörizm operasyonunun da düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde, 429 bin 100 kök kenevir bitkisi ile 5 kil 350 gram kubar, 30 kilo 800 gram toz olmak üzere toplam 36 kilo 150 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince esrar maddeleri muhafaza altına alınmış, kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip, yerinde imha edilmiştir.

Operasyon bölgesi içerisindeki meskun mahallerde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca 11 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 218 şahıs ve 5 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir."
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Memleket yolculuğu başladı
Memleket yolculuğu başladı
12 yıl sonra gelen itiraf
12 yıl sonra gelen itiraf
Kahvehane tarayan zanlılar yakalandı
Kahvehane tarayan zanlılar yakalandı
Uyuşturucu tacirlerine Jandarma  darbesi
Uyuşturucu tacirlerine Jandarma  darbesi
Yanan kafeteryalarda kundaklama şüphesi
Yanan kafeteryalarda kundaklama şüphesi
Diriliş Ertuğrul’un seti küle döndü
Diriliş Ertuğrul’un seti küle döndü
Sağlıkçıların müdahalesiyle hayata döndü
Sağlıkçıların müdahalesiyle hayata döndü
Fabrikada feci kaza
Fabrikada feci kaza
Bir genç daha uyuşturucudan öldü
Bir genç daha uyuşturucudan öldü
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim