Terör örgütünün finans kaynağına darbe

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda toplam 4 ton 462 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen uyuşturucunun Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla muhafazaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; elde edilen istihbari bilgiye istinaden Lice ve Hazro ilçeleri kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, 25-26 Mayıs 2017 tarihlerinde operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen faaliyet kapsamında; Hazro ilçesi Ormankaya ile Çitlibahçe köyleri arasında bulunan Mindiro Tepe mevkiinde araziye gizlenmiş vaziyette 712 kilogram toz esrar maddesi, Lice ilçesi Kabakaya köyü Kaşderesi mevkiinde araziye gizlenmiş vaziyette 3 ton 400 kilogram toz, 350 kilogram kubar esrar maddesi olmak üzere toplam 4 ton 462 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve BTÖ’nün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. İHA