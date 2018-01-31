Terör propagandasına tutuklama

Bursa'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesinde yaşayan İ.Y'nin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan Bingöl'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan bir şahıs yakalandı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Solhan İlçe Jandarmaya bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yol kontrolünde durdurulan bir araçta sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şüpheli K.T.'yi tespit etti. Bitlis'te hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli K.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de ise Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medyadan bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" suçlarını işledikleri belirlenen 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla adreslerinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

HABER MERKEZİ