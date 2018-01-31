Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119529
ALTIN
162.563
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3334
EURO
4.6682

Terör propagandasına tutuklama

Sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ileri sürülen kişilere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Bursa ve Bingöl'de birer kişi tutuklanırken, Eskişehir'de 5 kişi gözaltına alındı

31 Ocak 2018 Çarşamba 22:44
Terör propagandasına tutuklama

Bursa'da sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürsu ilçesinde yaşayan İ.Y'nin sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan İ.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan Bingöl'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle aranan bir şahıs yakalandı.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı Solhan İlçe Jandarmaya bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada yol kontrolünde durdurulan bir araçta sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şüpheli K.T.'yi tespit etti. Bitlis'te hakkında yakalama kararı çıkartılan şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli K.T. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskişehir'de ise Zeytin Dalı Harekatı'na karşı sosyal medyadan bölücü ve kışkırtıcı paylaşımlar ile terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 5 zanlı gözaltına alındı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapmak" suçlarını işledikleri belirlenen 5 kişi, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla adreslerinde yakalandı. 
Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
PKKKckOperasyonEskişehirBursaBingöl
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyelilerle bağlantılı suçlar üç kat arttı
Suriyelilerle bağlantılı suçlar üç kat arttı
Hac kurası bugün çekilecek
Hac kurası bugün çekilecek
Korkunç çatlaklar gün ağırınca ortaya çıktı  
Korkunç çatlaklar gün ağırınca ortaya çıktı  
Polis ekiplerine midibüs çarptı
Polis ekiplerine midibüs çarptı
Sırt çantasından uyuşturucu çıktı
Sırt çantasından uyuşturucu çıktı
TTB ve Furkan Vakfı'na operasyon
TTB ve Furkan Vakfı'na operasyon
Şerit ihlali 8 cana mal oldu
Şerit ihlali 8 cana mal oldu
28 ilde FETÖ operasyonu
28 ilde FETÖ operasyonu
Suriyeliler Taksim Meydanı'nda birbirine girdi
Suriyeliler Taksim Meydanı'nda birbirine girdi

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim