Teröristlerin mühimmatını saklıyordu

Elazığ İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, Karakoçan ilçesi Çalıkaya köyünde terör örgütü PKK/KCK üyelerinin mühimmatların saklayan şahsın H.T.(35) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JÖH timleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli H.T. evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 300 adet kalaşnikof mermisi, 10 adet şarjör, 4 adet el bombası ile fünyesi, birer adet dürbün, kütüklük ve panço ele geçirildi.
Örgütün mühimmatlarını sakladığı ortaya çıkan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İHA