Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Teröristlerin mühimmatını saklıyordu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde teröristlere ait silah, el bombası dâhil birçok mühimmatı saklayan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı

Bu haber kez okundu.

Teröristlerin mühimmatını saklıyordu
Elazığ İl jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmasında, Karakoçan ilçesi Çalıkaya köyünde terör örgütü PKK/KCK üyelerinin mühimmatların saklayan şahsın H.T.(35) olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı JÖH timleri tarafından düzenlenen operasyonda şüpheli H.T. evinde gözaltına alındı.
Şüphelinin evinin bahçesinde yapılan aramada 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 300 adet kalaşnikof mermisi, 10 adet şarjör, 4 adet el bombası ile fünyesi, birer adet dürbün, kütüklük ve panço ele geçirildi.
Örgütün mühimmatlarını sakladığı ortaya çıkan şüpheli, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100