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Terörün finans kaynağına bir darbe daha

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yönelik 20 Aralık tarihinde başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonda teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara imha edilirken, 12 milyon TL değerinde esrar maddesi ele geçirildi

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:51
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Terörün finans kaynağına bir darbe daha

Diyarbakır’ın Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde terör örgütü PKK’ya yönelik 20 Aralık tarihinde başlatılan operasyon sona erdi. Operasyonda 2 terörist sağ olarak yakalanıp, teröristlerce kullanılan 9 sığınak ve 14 doğal mağara imha edilirken narko-terörizmle mücadele kapsamında 12 milyon TL değerinde esrar maddesi ele geçirildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp, Silvan, Hazro ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde, 20 Aralık 2017 Çarşamba günü saat 18.00’dan itibaren icrasına başlanan Bayrak-72 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil-2 Operasyonu, 22 Aralık 2017 Cuma günü saat 22.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Açıklamada, "Anılan operasyon kapsamında; silahlı terör örgütü üyeliğinden aranmakta olan 2 bölücü terör örgütü mensubu sağ olarak yakalanmış, teröristlerce kullanılan 9 adet sığınak ve 14 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir.

Lice ilçesi Dolunay, Türeli ve Bağlan köyleri mülki sınırları içerisinde sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlara gizlenmiş ve toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde tespit edilen, 5 adet roketatar sevk fişeği, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el telsizi, 3 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet büyük tüp, 33 metre elektrik kablosu, 2 adet şemsiye, 2 adet terörist kıyafeti, 11 adet örgütsel kitap, 2 adet çanta, 1 adet araç plakası, 4 adet uyku tulumu ve çok miktarda giyim ve yaşam malzemesi ele geçirilmesi sonrasında, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri ile adli aramalar neticesinde, 920 şahıs ve 266 aracın sorgulaması yapılmış, operasyon bölgesindeki 64 konut ve eklentisinde adli arama gerçekleştirilmiş, 2’si silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan olmak üzere toplam 10 şüpheli yakalanmayı müteakip, haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında; Lice ve Kocaköy ilçeleri kırsal alanında icra edilen adli ve temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 12 milyon 473 bin 400 TL olan 821,76 kilogram toz ve 14,7 kilogram kubar olmak üzere toplam 836,46 kilogram esrar maddesinin ele geçirildiği ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPKKOperasyonTeröristlerMağaraEsar
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