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Ters şeritteki otobüs bisikletçiye çarptı

Akşam sporu için Bursa'nın Nilüfer ilçesinde pedal çeviren profesyonel bisikletçiye ters yöne giren özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan bisikletçinin başındaki kask otobüsün ön camından içeri girdi

10 Ağustos 2018 Cuma 17:17
Ters şeritteki otobüs bisikletçiye çarptı

Bursa'da ters yönde giden özel halk otobüsünün çarptığı 22 yaşındaki profesyonel bisikletçi ağır yaralandı. Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe mahallesi Lefkoşa caddesi üzerinde meydana geldi.

Akşam sporu için Lefkoşa caddesinden Orhaneli istikametine pedal çeviren profesyonel bisikletçi Mustafa T.'ye,(22)  ters yöne giren E.M.A. idaresindeki 16 M 00160 plakalı özel halk otobüsü çarptı. Kazada ağır yaralanan Mustafa T.'nin başındaki kask otobüsün ön camından içeri girdi.

Olay esnasında oradan geçen bir ambulans Mustafa T.'ye ilk müdahaleyi yaparak Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Çocuklarının kaza geçirdiğini duyan aile olay yeri ve hastaneye akın etti. 

Açıklamalarda bulunan profesyonel bisikletçinin abisi Ahmet T. şikayetçi olduklarını belirtti. Polis olay ile ilgili tahkikat başlatırken E.M.A. isimli otobüs şoförü gözaltına alındı. Hayat mücadelesi veren bisikletçi Mustafa T.'nin abisi Ahmet T.: 'Otobüs Misi yolunda tersten geliyormuş.

Kardeşim de tali yoldan giderken çarpmış. Vatandaşlar ve ambulans yardımıyla hastaneye getirilmiş. Polis bize telefon açtığında olayı öğrendik. Kardeşimin hayati tehlikesi var ve durumu kritik. Şikayetçiyiz" diye konuştu. Bisikletli sürücülerin trafikte zorluklar yaşadığını anlatan Ahmet T.:'Bisikletlilere hatta motosikletlilere hiç imkan tanımıyorlar.

Bundan sonra başka canlar yanmasın. Tedbir alınsın. Herkes aracını doğru ve düzgün şekilde kullansın. Bisiklet ve motosikletliler yok sayılmasın" şeklinde konuştu. 

Adıyaman'da bisikletli çocuk öldü  

Bu arada Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı bisikletli bir çocuk hayatını kaybetti. Orhan C. yönetimindeki 02 KU 403 plakalı hafif ticari araç ile Musa Şahin'in (9) kullandığı bisiklete Eski Samsat yolunda çarptı.

Bisiklet süren Musa Şahin ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen Musa Şahin kurtarılamadı.

HABER MERKEZİ

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