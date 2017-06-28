TESK’ten iş güvenliği uyarısı

Kamu kurumları ile 50'den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 Temmuz'dan itibaren iş güvenliği uzmanı denetimlerinin başlayacağını hatırlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 'Esnaf ve Sanatkarlar ile yanlarında çalışanların iş kazaları, meslek hastalıkları ve idari yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları için İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda önlem almaları gerekiyor.



İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü 1 Temmuz 2017'den itibaren yürürlüğe girecek. İş Sağlığı ve Güvenliği için alınacak tedbirler bir maliyet olarak görülmemeli. Çünkü maddi kayıplar telafi edilse de kaybedilen yaşamların telafisi mümkün olmamaktadır' dedi.



Esnaf ve Sanatkarların yerine getirmesi yükümlülükleri sıralayan Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlarımız, işyerinde risk değerlendirmesi yapmalı, acil durum planı hazırlamalı veya bu hizmetleri ilgili yerlerden temin etmelidir. Yangınla mücadele ve ilk yardım konularında önlem almalıdır. İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmalı ve belirlenen süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmelidir. Çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almalarını sağlamalıdır. Çalışanlarının, işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak, sağlık gözetimine tabi tutmalıdır” diye belirtti.



ERSAN İLTER