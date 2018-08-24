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THY 4 bin 600 personel alacak

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı şirketi Türk Hava Yolları (THY), filonun büyümesiyle birlikte kabin memuru kadrosunu da artırıyor. THY, 4 bin 600 yeni personel alacağını duyurdu.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:23
THY 4 bin 600 personel alacak

Bunun 3 bini THY tarafından istihdam edilecek. bin 600 kişi ise iş ortakları tarafından alınacak. Personelin 2 bin 100'ü ise kabin memuru (hostes) olarak belirlendi.

THY tarafından yapılan duyuruya göre, kabin memuru pozisyonuna başvuru yapacak adayların mutlaka bayan olmaları gerekiyor. THY kabin memuru alım ilanına başvuru yapacak adaylarda; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Mavi kart sahibi olmak, 1 Ocak 1988 ile 31 Aralık 1997 tarihleri arasında doğmuş olmak, İngilizce bilmek, en az lise mezunu olmak, adli sicil kaydı ve adli sicil arşivi bulunmamak, boy ve kilo orantısı çerçevesinde 160 cm ile 180 cm boyları arasında olmak, sağlık açısından görevini yapmasına elverişli olmak, THY kabin memuru üniforması giydiğinde vücudunun görünecek kısımlarında dövme, yanık, yara izi ve piercing vb. bulunmaması şartları aranacak.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirketin 150 dar gövde uçağında internet hizmeti verilmesine ilişkin ihalenin bir ay içinde sonuçlanacağını belirterek, "Böylece bütün THY uçaklarında internet hizmeti verebileceğiz" dedi.

Hava yolunda internet hizmetinin, 10 bin fitin üzerinde aktif olduğunu anlatan Ekşi, şöyle devam etti: "Yolcu artık telefonuna bağlı kalmak istiyor. Biz de dünyadaki bu trendi görerek, 10 bin fit yerine 'kapıdan kapıya internet' hizmetine geçeceğiz. Uçağa binince hizmet başlayacak."

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
THYPersonel
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