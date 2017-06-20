THY birinciliği kaptırdı

Katar Havayolları ise 'Dünyanın En İyi Havayolu' seçildi. THY, dünya sıralamasında ise 12. sırada yer aldı. Singapur Havayolları ikinci, ANA (Japon Havayolları) üçüncü, Emirates 4., Lufthansa ise 7. oldu.

Dokuzuncu kez üst üste "Güney Avrupa'nın En İyi Havayolu" seçilen THY; business sınıfı ikram kategorisinde 'En İyi Business Class İkram Servisi', 'En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu' ve 'En İyi Business Class Özel Yolcu Salonu İkramı' ödüllerinin de sahibi oldu.

Ödüller, Paris Airshow'da düzenlenen törenle Skytrax Üst Yöneticisi (CEO) Edward Plaisted tarafından THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’ya takdim edildi.

RECEP BAHAR/İSTANBUL