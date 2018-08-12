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Ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı  

Gaziantep'te kontrolden çıkıp tarlaya devrilen hafif ticari araçta 2 kuzen hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

12 Ağustos 2018 Pazar 15:59
Ticari araç devrildi: 2 ölü, 2 yaralı  

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep - Yavuzeli karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. 27 GL 589 plakalı Ahmet Tok idaresindeki hafif ticari araç, Bedirköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya devrildi. Kazada araçta bulunan 35 yaşındaki Mehmet Özalp ile kuzeni 40 yaşındaki Ali Özalp olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kuzenin cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler ailelerine teslim edili. Öte yandan, araçta bulunan araç sürücüsü Ali Tok ve diğer bir kişi de yaralandı. Yaralanan şahıslar tedavi altına alındı.

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