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TİM Başkanvekili FETÖ'den gözaltında

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert ile 5 iş adamı Denizli'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

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TİM Başkanvekili FETÖ'den gözaltında
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert ile 5 iş adamı Denizli'deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocasert'in Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesindeki evinde arama yaptı.

Aramaya eşlik eden Kocasert, daha sonra emniyete götürüldü. Kocasert ile 5 iş adamı daha gözaltına alındı.

AA

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