Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Karabük Gerede yolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

Bu haber kez okundu.

TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü 2 yaralı
Karabük Gerede yolunda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı. Kaza, Karabük Gerede yolu Kurugöl mevkiinde meydana geldi. Karabük Gerede yolu Kurugöl mevkiinde gurbetçi plakalı bir otomobil, önünde seyir halinde olan Ahmet Akçan idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan araç sürücüsü Selahattin Kaya ve Ayşe Kaya yaralandı. Otomobilde bulunan Armağan Aydın ise hayatını kaybetti. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Gerede İtfaiyesi Kaza Kırım ekiplerince otomobil sürücüsü Selahattin Kaya sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Sürücü Kaya, yanında bulunan Armağan Aydın'ı öldüğünü görünce gözyaşlarını tutamadı ve son kez elinden tuttu. Kazada hayatını kaybeden Armağan Aydın'ı cesedi savcının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar ise olay yerinde ilk müdahalenin yapılmasının ardından ambulans ile Gerede Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Karabük Gerede Yolu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100