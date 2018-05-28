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TIR devrildi çocuk öldü

Büyükbaş hayvan yüklü TIR, virajda hayvanların hareketlenerek dorseyi sallamaya başlamasıyla kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün araçta bulunan 10 yaşındaki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve yedek şoför ise yaralandı

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:02
TIR devrildi çocuk öldü

Konya’da büyükbaş hayvan yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücünün 10 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücü büyük üzüntü yaşadı. Kaza, Konya-Adana karayolunun 59. kilometresinde meydana geldi. Adana’dan Konya istikametine seyir halinde olan Süleyman Zeyrek idaresindeki 16 CGS 35 plakalı büyükbaş hayvan yüklü TIR, virajda hayvanların hareketlenerek dorseyi sallamaya başlamasıyla kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücünün araçta bulunan 10 yaşındaki oğlu Berkay Zeyrek, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve yedek şoför Recep İkiler yaralandı. Yaralı Recep İkiler kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden Berkay Zeyrek’in cansız bedeni cenaze aracına alınarak morga götürüldü. Yaralı sürücü Süleyman Zeyrek'e ise olay yerinde müdahale edildi. Kazada oğlunu kaybeden sürücü büyük üzüntü yaşadı.

Sürücü Süleyman Zeyrek’in besicilik yaptığı ve İskenderun’dan yüklediği büyükbaş hayvanları Balıkesir’e götüreceği öğrenildi. Kaza sonrası olay yerinde tespit için veteriner de geldi. TIR'ın dorsesinde 60 adet büyükbaş hayvan bulunduğu öğrenilirken, veterinerin yaptığı kontrolde dorsede bulunan hayvanlardan 20’sinin telef olduğu belirlendi.

İHA

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