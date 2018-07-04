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TIR ile ATV çarpıştı: 1 ölü

​​​​​​​Kocaeli'nin Gebze ilçesinde TIR ile çarpışan ATV'nin sürücüsü hayatını kaybetti

04 Temmuz 2018 Çarşamba 18:11
TIR ile ATV çarpıştı: 1 ölü

Arapçeşme Mahallesi Tembelova mevkisinde, Erol Filiz idaresindeki ATV aracı ile F.B. idaresindeki  55 H 6044 plakalı tır, Balküpü Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ATV'nin sürücüsü Filiz, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Filiz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

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