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TIR ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı

Erzurum'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3’ü ağır toplam 5 kişi yaralandı.

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TIR ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 5 yaralı
Erzurum'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3’ü ağır toplam 5 kişi yaralandı. Erzurum Çevre Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında Süleyman D., idaresindeki 76 DF 340 plakalı TIR ile aynı yöne giden Alican K. yönetimindeki 61 TK 415 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, TIR'ın 5 metre sürükleyip bariyerlere sıkıştırdığı otomobildeki sürücünün yanı sıra aynı aileden M.K, S.K, İ.K, N.K yaralandı. Olayda, sürücü ile M.K. hasar gören araçta sıkıştı. Sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı. Ambulanslarla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 3’ünün durumunun ağır diğer iki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Süleyman D. ise bir süre olayın şokunu üzerinden atamadı. TIR sürücüsü Süleyman D., “Ben kendi yolumda sağdan seyrediyordum. Otomobil geldi benim altıma girdi. Solda üçüncü bir araç duruyordu. Ben o araçtan kaçtım otomobil de gelip benim altıma girdi.” diye konuştu.
Kaza sonrası TIR sürücüsüne alkol muayenesi yapılarak gözaltına alındı. İHA
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