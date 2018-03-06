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TIR'ın altında can verdi

Antalya'nın Kepez ilçesi’nde, sürücüsünün geriye manevra yaptığı sırada tırın altında kalan 5 yaşındaki Eren Erdal Koyuncu, hayatını kaybetti. Kaza, Kepez’in Kuzeyyaka Mahallesindeki boş bir arazide meydana geldi

06 Mart 2018 Salı 16:48
TIR'ın altında can verdi

A.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada arkadaşlarıyla misket oynayan Eren Erdal Koyuncu'ya çarptı. Küçük çocuğun arkadaşlarının feryatları üzerine, tırın altında çocuğun kaldığını fark eden sürücü 112 Acil Durum Merkezinden yardım istedi. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen küçük çocuk, hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü A.D. gözaltına alınırken, Koyuncu’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eren Erdal Koyuncu’nun cenazesi otopsi işleminin ardından babası tarafından morgtan alınarak Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İHA

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TIRAltındaCanVerdi
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