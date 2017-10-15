Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106226
ALTIN
152.260
DOLAR
3.6305
STERLİN
4.8232
EURO
4.2966

TIR'la çarpıştı: 3 ölü

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde hafif ticari araç, karşı yönden gelen TIR'la çarpıştı

15 Ekim 2017 Pazar 16:40
6 Okunma
TIR'la çarpıştı: 3 ölü

Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü. Kaza sabaha karşı Ulukışla İlçesi Kardeş Gediği mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Ç. (64) yönetimindeki 79 DZ 285 plakalı hafif ticari araç ile T. K.’nın  (35) kullandığı 33 CRC 50 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç bulunan Hayrettin Ç. (64), Mehmet K. (69) ve Suriye uyruklu Zekeriya A. (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Niğde AFAD ve Ulukışla İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cesetler Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR Şoförü T.K. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:
NiğdeUlukışlaAraçTIRTicari
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim