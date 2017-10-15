TIR'la çarpıştı: 3 ölü

Kazada, hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü. Kaza sabaha karşı Ulukışla İlçesi Kardeş Gediği mevkiinde meydana geldi. Hayrettin Ç. (64) yönetimindeki 79 DZ 285 plakalı hafif ticari araç ile T. K.’nın (35) kullandığı 33 CRC 50 plakalı TIR kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç bulunan Hayrettin Ç. (64), Mehmet K. (69) ve Suriye uyruklu Zekeriya A. (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Niğde AFAD ve Ulukışla İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan cesetler Ulukışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR Şoförü T.K. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.