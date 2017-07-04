TIR’la çarpışan tanker patladı 3 ÖLÜ

Denizli-Aydın karayolu nda, Sarayköy ilçe merkezinin Aydın yönündeki çıkışında orman yangınını söndürme çalışmaları için dozer taşıyan bir TIR’la yakıt tankeri çarpıştı . Çarpışmanın ardından yakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Daha sonra yangın çıktı. Ayrıca yoldan geçen en az 4 araçta da yangın başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin sürdüğü olay yerinde trafik akışı çift yönlü olarak kapatıldı.

‘Burası savaş alanına dönmüş durumda’

Denizli Milletvekili Şahin Tin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Milletvekili Tin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarayköy'de önceki gün öğleden sonra çıkan yangınla ilgili basın mensuplarına bilgi verdiği sırada patlama olduğunu söyledi. Kazayla ilgili bilgileri paylaşan Tin, "İlk belirlemelere göre 3 ölü, 4 yaralı var. Burası savaş alanına dönmüş durumda. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Müdahale ediliyor. Şu anda biz de şaşırmış durumdayız. Yangını söndürmek üzere çalışma yapılırken ana yol üzerinde bu felaketin yaşanıyor olması bizi tedirgin ediyor." diye konuştu.

Tankerden kopan parçalar 1 kilometrelik alana saçıldı

Bu arada yanan araçlardan çıkarılan 3 ceset, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderdi. Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından çift yönlü olarak yaklaşık 3 saat ulaşıma kapalı kalan Denizli-Aydın karayolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından açıldı. Patlama nedeniyle tankerden kopan parçaların yaklaşık 1 kilometrelik alana saçıldığı bildirildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesine ait dozer taşıyan TIR’a, sürücüsünün karayolunda manevra yapmaya çalıştığı sırada yakıt yüklü tankerin duramayarak çarpmasıyla kazanın meydana geldiği öne sürüldü.

Elektrik direkleri büyük zarar gördü

Gündüz saatlerinde ise korkunç patlamanın detaylar ortaya çıktı. Çarpışmanın etkisiyle patlayan ve bölgede alev topuna dönen yakıt tankerinin bir kısmı önce yakınındaki hayvan ağılına düştükten sonra yaklaşık 600 metre uzaklıktaki tarlaya uçtu. Patlamanın etkisiyle çevredeki elektrik telleri koparken, elektrik direkleri ise büyük zarar gördü. Elektrik şirketi onarma çalışmalarını yaparken, polis tedbir amaçlı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan TIR ile çarpışan LPG tankerinin büyük bir gürültüyle patladığı, arkadaki bir cipin de alev alarak yandığı kazada 1 çocuğun koybolduğu, 5 kişinin ise yaralandığı bildirilmişti. Olay yerinde yapılan aramada kaza sırasında kaybolan çocuğa ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Görgü tanığı canlı yayın yaptı

Kazayı görerek yolda duran Ersin Dere, cep telefonuyla bir sosyal paylaşım sitesinden canlı yayın yaptığı sırada patlama anını görüntüledi. Görüntülerde, kazanın ardından kayda giren Dere'nin önce olayı anlatması, patlama sonrası ise aracına gitmesi yer aldı.