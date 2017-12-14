Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501

Tiyatro oyuncusuna sahnede dayak 

Tokat'ta sahnelenen bir tiyatro oyununda seyircilere hitaben konuşma yapan A.S.Y., sahne arkasından çıkan bir kişi tarafından darp edildi

14 Aralık 2017 Perşembe 17:06
56 Okunma
Tiyatro oyuncusuna sahnede dayak 

Ankara'dan gelen özel bir tiyatro ekibi Kanlı Nigar isimli oyunu sahnelemek için Tokat 26 Haziran Kültür Sarayı'nda sahneye çıktı. Oyunculardan A.S.Y. ikinci perde başlamadan önce seyircilere hitaben bir konuşma yaptı ve seyircileri selamlayıp arkadaşlarını alkışladıktan sonra kulise yöneldi.

Bu esnada sahne arkasından çıkan ve organizatör firma çalışanlarından olduğu öğrenilen S.Ş., A.S.Y.'ye kafa atarak saldırıda bulundu. Aldığı kafa darbesiyle yere düşen ve S.Ş.'ye direnmeye çalışan A.S.Y.'nin yardımına sahne arkadaşları ve seyirciler koştu.

Sahnede yaşanan saldırı izleyicilerden büyük tepki alırken, A.S.Y.'nin hastanedeki tedavisinin ardından Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olduğu, sonrasında da şehri terk ettiği öğrenildi.

Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilen kavganın alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilirken yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA

Anahtar Kelimeler:
TokatSahneTiyatroSeyirciDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ'nün talimat yazısı ortaya çıktı
FETÖ'nün talimat yazısı ortaya çıktı
Göç küresel bir sorun
Göç küresel bir sorun
Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Şehrin ortasında rant çatışması
Şehrin ortasında rant çatışması
20 ilde sahte rapor operasyonu
20 ilde sahte rapor operasyonu
Feci kazada sürücü alkollü çıktı 
Feci kazada sürücü alkollü çıktı 
Engelli vatandaşa zorla senet imzalattılar
Engelli vatandaşa zorla senet imzalattılar
Kamyonetin açılan kapağı yayaya çarptı
Kamyonetin açılan kapağı yayaya çarptı
Sağlık turizmi umut veriyor
Sağlık turizmi umut veriyor

banner122

banner121

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim