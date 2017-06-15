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Toprak altında kalan işçiler son anda kurtarıldı

Mersin'de okul inşaatında çalışan 2 işçi, meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı.

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Toprak altında kalan işçiler son anda kurtarıldı
Mersin'de okul inşaatında çalışan 2 işçi, meydana gelen göçük nedeniyle toprak altında kaldı. Bölgeye çağrılan itfaiye ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla toprak altından çıkarılan işçiler, hastaneye kaldırıldı. Olay, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Bölgede yapılan devlet okulunun inşaatında çalışan işçilerden 2'si, okulun yan tarafında bulunan kazılmış bölümde çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Olayda Mehmet Nuri Güneş (56) ve Ahmet El Hasan El Muhammet (44) isimli işçiler toprak altında mahsur kaldı. Olayın ardından diğer işçilerin çağrısı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucunda 2 işçi, toprak altından yaralı olarak çıkarıldı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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