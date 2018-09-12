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Torbacılara intikam dayağı

Uyuşturucu madde kullanmaktan hayatını kaybeden Doğuş B.’nin aile yakınları intikam almak için torbacı oldukları iddia edilen iki kişiye meydan dayağı attı. Daha sonra polise teslim edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:17
Torbacılara intikam dayağı

İstanbul Bağcılar’da uyuşturucu kullandıktan sonra hayatını kaybeden Doğuş B.'nin aile yakınları mesajlardan tespit ettikleri uyuşturucu satıcılarını, ‘Uyuşturucu alacağız’ diyerek kararlaştırdıkları noktaya getirip darp ettiler.

Çıkan kavgayı ayırmak için gelen polis ekipleri ise torbacı olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.Ş. ve M.A, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan Bakırköy Adalet Sarayı’na sevk edildi. İfadeleri alınan şüphelilerden Ö.Ş., “Eylül’de bir kişi beni arayarak extacy uyuşturucu madde istedi, ben de 90 lira karşılığında 6 tane extacy hap verdim. Kullandıktan sonra başının döndüğünü bana söyledi ben zaten extacynin kullanımı konusunda uyarmıştım” dedi.

'Boş bir araziye götürüp dövdüler'

Arkadaşıyla yürüdüğü sırada toplamda 15 kişinin etrafını çevirdiğini ve arkadaşıyla arabaya bindirildiğini söyleyen zanlı Ö.Ş, "Arabada bana Doğuş öldü, hastaneye gidiyoruz dediler.

Sonra bizi Halkalı Menekşe Sahil tarafında boş bir araziye götürdüler. Bize sopa, yumruk ve tekmelerle saldırdılar. Sonra bizi yürüyerek market önüne götürdüler. Orada kalabalık tekrar toplandı ve tekrar darp edildik. Sonra olay yerine polis geldi, bizi merkeze götürdüler.

Doğuş benim 6-7 yıldır arkadaşımdır, beraber aynı ortamda çok kez madde kullandık. Bende motosiklet olduğu için uyuşturucu almam için benden ricada bulunuyordu. Ben de alıp kendisine veriyordum" dedi.

Zanlı M.A. da ifadesinde, diğer zanlı Ö.Ş ile yürüyüş yaptıkları sırada 15 kişinin etrafını çevirdiğini, boş bir araziye götürüldüklerini, kendisine tekme ve sopalarla bu kişilerin saldırdıklarını dile getirerek, Doğuş’un 6-7 yıldır arkadaşı olduğunu, kendisinin uyuşturucu madde bağımlısı olmadığını, bazen kendisinin uyuşturucuyu Ö.Ş’ye götürdüğünü, Doğuş’a hiç uyuşturucu vermediğini, bu maddeyi satmadığını, bu olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını söyledi.

Savcılık, işlemlerinin ardından şüpheliler, 3. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan Ö.Ş. ve M.A., "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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