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Torbacıya etek giydirip mahallede dolaştırdılar

İstanbul Alibeyköy’de mahalle sakinleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir erkek şahsa etek giydirip , tüm mahalleyi bu şekilde gezdirdi. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Torbacıya etek giydirip mahallede dolaştırdılar

Mahalle sakinleri, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen bir erkek şahsa etek giydirip , tüm mahalleyi bu şekilde gezdirdi. Bu anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Alibeyköy’de "Torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen kişiyi mahalleli yakaladı. Daha sonra şahsa etek giydiren vatandaşlar bu şekilde tüm mahalleyi şahsa gezdirdi. Bu sırada bazı vatandaşlar, şahsa tekme attı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde etek giydirilen kişi mahallede gezdiriliyor. Bu sırada bazı vatandaşlar şahsa tekme atıyor.

(İHA)

İHA

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TorbacıEtekUyuşturucu
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