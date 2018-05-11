Törenden dönen işçiler kaza yaptı

Osmaniye'de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açılış ve temel atma programı sonrası Kadirli ilçesine dönen ve içinde geçici orman işçilerinin bulunduğu minibüsün tarlaya uçması sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı