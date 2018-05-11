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Törenden dönen işçiler kaza yaptı

Osmaniye'de Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açılış ve temel atma programı sonrası Kadirli ilçesine dönen ve içinde geçici orman işçilerinin bulunduğu minibüsün tarlaya uçması sonucu 3'ü ağır 14 kişi yaralandı

11 Mayıs 2018 Cuma 17:43
Törenden dönen işçiler kaza yaptı

Bakan Eroğlu'nun katıldığı DSİ Tesisleri Toplu Temel Atma ve Açılışı ile Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtımı Törenine iştirak ettikten sonra Kadirli ilçesine dönen işçileri taşıyan Nihat Çat'ın kullandığı 80 S 7080 plakalı minibüs, Osmaniye-Kadirli karayolu Hemite köyü yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu direksiyon hakimiyeti kaybedilerek, tarlaya uçtu. Kazada 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar Kadirli'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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