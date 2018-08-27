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Tostçu dürümcüyü öldürdü

Gaziantep'te tostçu ve dürümcü iki arkadaşın kavgası ölümle bitti

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:59
Tostçu dürümcüyü öldürdü

Dürümcü Murat Bodur, arkadaşı tarafından bıçaklanarak, öldürüldü. Gaziantep'te bulunan iş yerinde dürüm satan Murat Bodur(45), Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şoför Ali Caddesi üzerinde bulunan ve arkadaşı Cuma A'ya(35)  ait bir tost satan dükkana giderek arkadaşı ile sohbet etmeye başladı.

Aralarında çıkan tartışma sonucu iki arkadaş birbirine girdi. Kavgada bıçakla ağır yaralanan Murat Bodur, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan dürümcü Murat Bodur, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İHA

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