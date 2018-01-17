Trabzon'a gidecekler dikkat! Havalimanı kapalı...

Bu arada uçağı bulunduğu yerden kaldıracak biri 300, diğeri 500 tonluk iki vinç de Trabzon Havalimanı'na geldi ve aprona park edildi.

Bu arada dün Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonlarıyla getirilen taş ve kaya parçaları, vinçlerin daha rahat çalışabilmesi ve yumuşak toprağın sorun oluşturmaması amacıyla zemine döküldü.

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu da, uçaktaki yakıtın boşaltılması ve bagajların alınması işlemlerinin ne zaman yapılacağı sorusunu, "Bu işlemler, uçak tamamen sabitlenip bir park yerine çekildikten sonra yapılacak. Uçak Perşembe günü park yerine çekilmiş olacak. Muhtemelen saat 18.00-19.00 gibi çekilmiş olacağını planlıyoruz. Ondan sonra önceliğimiz güvenlik içerisinde bagajların tek tek tespitli bir şekilde ilgili kişilere teslim edilmesi. Onunla ilgili hazırlıkları firma yetkilileri yapıyor" dedi.

Bu arada uçağın 2. plotun yanlış düğmeye basması sonucu pistten çıktığı öne sürüldü.

HABER MERKEZİ