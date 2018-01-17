Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116412
ALTIN
163.882
DOLAR
3.8169
STERLİN
5.2650
EURO
4.6640

Trabzon'a gidecekler dikkat! Havalimanı kapalı...

Trabzon Havalimanı, 13 Ocak'ta saat 23.26'da pisten çıkan Pegasus Havayolları uçağın bulunduğu yerden çekilmesi için Perşembe gecesi saat 04.00'dan Cuma gecesi saat 04.00'a kadar uçuşlara kapatılıyor.

17 Ocak 2018 Çarşamba 16:29
27 Okunma
Trabzon'a gidecekler dikkat! Havalimanı kapalı...

Bu arada uçağı bulunduğu yerden kaldıracak biri 300, diğeri 500 tonluk iki vinç de Trabzon Havalimanı'na geldi ve aprona park edildi.

Bu arada dün Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait hafriyat kamyonlarıyla getirilen taş ve kaya parçaları, vinçlerin daha rahat çalışabilmesi ve yumuşak toprağın sorun oluşturmaması amacıyla zemine döküldü.

Trabzon Havalimanı Mülki İdare Amiri Numan Hatipoğlu da, uçaktaki yakıtın boşaltılması ve bagajların alınması işlemlerinin ne zaman yapılacağı sorusunu, "Bu işlemler, uçak tamamen sabitlenip bir park yerine çekildikten sonra yapılacak. Uçak Perşembe günü park yerine çekilmiş olacak. Muhtemelen saat 18.00-19.00 gibi çekilmiş olacağını planlıyoruz. Ondan sonra önceliğimiz güvenlik içerisinde bagajların tek tek tespitli bir şekilde ilgili kişilere teslim edilmesi. Onunla ilgili hazırlıkları firma yetkilileri yapıyor" dedi.

Bu arada uçağın 2. plotun yanlış düğmeye basması sonucu pistten çıktığı öne sürüldü.  

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 17.01.2018 16:43
Anahtar Kelimeler:
TrabzonTrabzon Havalimanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapı ruhsatında yeni dönem başlıyor
Yapı ruhsatında yeni dönem başlıyor
Bursa'ya Arap turist yağdı
Bursa'ya Arap turist yağdı
Ne kadar az telefon o kadar çok başarı
Ne kadar az telefon o kadar çok başarı
Hakim olacak avukatlar 3 ay staj yapacak
Hakim olacak avukatlar 3 ay staj yapacak
Şantiyeleri soyan çete çökertildi
Şantiyeleri soyan çete çökertildi
Patlayan tüp 8 daireye hasar verdi 
Patlayan tüp 8 daireye hasar verdi 
Adliye binasından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Adliye binasından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Mehmet Altan'ın tahliye talebine red
Mehmet Altan'ın tahliye talebine red
Beklenen güzergâh 7 yıl sonra açıklandı
Beklenen güzergâh 7 yıl sonra açıklandı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim