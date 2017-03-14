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Trabzon'da DAEŞ Operasyonu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 adrese dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı.

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Trabzon'da DAEŞ Operasyonu
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 3 adrese dün sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 DAEŞ şüphelisi gözaltına alındı. 
Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, alınan bir ihbar üzerine sabah saatlerinde Ortahisar ilçesi Fatih mahallesinde Zambak ve Elvan Sokak’ta 3 ayrı adrese operasyon gerçekleştirdi. Polis Özel Hareket Timleri’nin de yer aldığı operasyona yaklaşık 100’e yakın polis katılırken, Çevik Kuvvet ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan 10 DAEŞ şüphelisi polis midibüslerine bindirilerek yoğun güvenlik önlemleri altında Trabzon Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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TrabzonDAEŞ
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