Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Kaza, ilçenin Yalıncak mahallesinde petrol dolum tesisleri önünde gerçekleşti. Sabah saatlerinde akrabası Sefa Yazıcı ile Yomra ilçesinden yola çıkan Enes Yazıcı (20) yönetimindeki 61 LF 131 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan petrol dolum merkezinin girişindeki güvenlik kulübesine çarptı. O esnada dolum merkezine giren tır ve güvenlik kulübesinin arasına sıkışan otomobil de bulunan sürücü Enes Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken, Sefa Yazıcı ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından KTÜ Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Değirmendere mahallesindeki Sanayi Sitesi'nde bulunan dükkanını açmaya giderken hayatını kaybeden Yazıcı’nın Yomra ilçesindeki Yokuşlu mahallesinde ikamet ettiği öğrenilirken, kaza sırasında bölgeden geçmekte olan Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, kaza ile ilgili gencin ailesini arayarak haber verdi.
Trabzon'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Trabzon’un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
06 Haziran 2017 Salı 14:08
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