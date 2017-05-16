Trabzon'da hain saldırı

HABER: ERSAN İLTER





Trabzon 'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde sabah saatlerinde bir terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı Yaylası'nda sabah saatlerinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan uzman çavuşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timin bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada terör örgütü PKK'nın bölgedeki grubu ile sıcak temasa girildi. Açılan ilk ateş sırasında 24 yaşındaki Osman Gazi Çetingöz isimli bir Uzman Çavuş yaralanırken, yaralı uzman çavuş kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi 'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uzman Çavuş'un Yozgat nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu belirtildi. Öte yandan Polis Özel Harekat ekipleri nin bölgedeki operasyonlarına yörede araziyi bilen gönüllüler de destek verdi.

Trabzon Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı

Trabzon Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Maçka ilçesi kırsalında yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl Maçka’da 3 polis şehit oldu

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Trabzon'un Maçka ilçesinin girişinde ekip minibüsüyle yol kontrolü yapan polislere, yaklaşık 50 metre mesafedeki dağlık alandan teröristlerce saldırı gerçekleştirilmişti. El bombaları ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonrası polisler ile teröristler arasında çatışma yaşanmış hain saldırıda 3 polis şehit olurken, 4 polis ve 1 vatandaş da yaralanmıştı.

2005’te de saldırı olmuştu