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Trabzon'da hain saldırı

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Geçtiğimiz yıl yine Maçka’da polise yönelik düzenlenen saldırıda 3 polisimiz şehit düşmüştü

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Trabzon'da hain saldırı
HABER: ERSAN İLTER

Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı köyünde sabah saatlerinde bir terör örgütü mensubu ile girilen silahlı çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu. Trabzon'un Maçka ilçesi Karaağaçlı Yaylası'nda sabah saatlerinde terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada yaralanan uzman çavuşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timin bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada terör örgütü PKK'nın bölgedeki grubu ile sıcak temasa girildi. Açılan ilk ateş sırasında 24 yaşındaki Osman Gazi Çetingöz isimli bir Uzman Çavuş yaralanırken, yaralı uzman çavuş kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uzman Çavuş'un Yozgat nüfusuna kayıtlı ve bekar olduğu belirtildi. Öte yandan Polis Özel Harekat ekiplerinin bölgedeki operasyonlarına yörede araziyi bilen gönüllüler de destek verdi.

Trabzon Valiliği olayla ilgili açıklama yaptı

Trabzon Valiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Maçka ilçesi kırsalında yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında terörist unsurlarla sağlanan temasta yaralanan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Gazi Çetingöz'ün, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesindeki tüm müdahalelere rağmen şehit olduğu belirtildi. Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl Maçka’da 3 polis şehit oldu

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Trabzon'un Maçka ilçesinin girişinde ekip minibüsüyle yol kontrolü yapan polislere, yaklaşık 50 metre mesafedeki dağlık alandan teröristlerce saldırı gerçekleştirilmişti. El bombaları ve uzun namlulu silahlarla yapılan saldırı sonrası polisler ile teröristler arasında çatışma yaşanmış hain saldırıda 3 polis şehit olurken, 4 polis ve 1 vatandaş da yaralanmıştı.

2005’te de saldırı olmuştu

21 Ağustos 2005'te yine Trabzon’un Maçka ilçesinde, terör örgütü mensuplarının bir marketten alışveriş yaptığı ihbarını alan İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, markette kontrol yapmış, kontrol sırasında üç kişi oldukları belirtilen terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada, Komiser Muavini Tolga Doğruel yaralanmıştı. 
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