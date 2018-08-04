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Trabzon'da kadın kadını öldürdü

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde sabah saatlerinde bir kadın tartıştığı akrabası olan kadını bıçaklayarak öldürdü

04 Ağustos 2018 Cumartesi 16:34
Trabzon'da kadın kadını öldürdü

Kahramanmaraş Caddesi Merkez Postanesi yanında bir güzellik merkezi işleten Gülsün Taşkın (41) sabah iş yerinin girişinde erken saatlerde gelerek kendisini bekleyen akrabası Emine Taşkın ile karşılaştı.

 İkili arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bu sırada Emine Taşkın (43) yanındaki getirdiği bıçakla akrabası Gülsün Taşkın’ı sırtından ve sol baldırından bıçaklayarak ağır yaraladı.

Ağır yaralı olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi’ne kaldırılan Taşkın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay sonrası Emine Taşkın ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayı duyarak hastaneye akın eden Taşkın'ın yakınları fenalık geçirirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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