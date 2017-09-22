Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan sezyum ele geçirildi

Ekiplerin aracın bagaj kısmında ele geçirdiği, karton kutuda pamuk ve elyafla sarılmış, alüminyum folyo ile kapatılarak muhafaza edilmiş tehlikeli olabileceği değerlendirilen iki cam tüpteki madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) gönderildi. Olayla ilgili S.Y.Ç. ve E.Ç gözaltına alındı. TAEK'in jandarmaya gönderdiği raporda, "analizi yapılan 600 gramlık maddenin metalik elementler içerisinde en reaktif olan ve nükleer sanayide kullanılan sezyum elementi olduğu" bilgisi yer aldı. Bunun üzerine mahkemeye çıkartılan S.Y.Ç. ve E.Ç, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA