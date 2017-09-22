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Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan sezyum ele geçirildi

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde nükleer sanayide kullanılan sezyum maddesi ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin 12 Eylül'de Akçaabat ilçesinde Rahman Camisi mevkiinde yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında S.Y.Ç. ve E.Ç'nin içinde bulunduğu otomobilde arama yaptı

22 Eylül 2017 Cuma 17:10
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Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan sezyum ele geçirildi

Ekiplerin aracın bagaj kısmında ele geçirdiği, karton kutuda pamuk ve elyafla sarılmış, alüminyum folyo ile kapatılarak muhafaza edilmiş tehlikeli olabileceği değerlendirilen iki cam tüpteki madde, Türkiye Atom Enerjisi Kurumuna (TAEK) gönderildi. Olayla ilgili S.Y.Ç. ve E.Ç gözaltına alındı. TAEK'in jandarmaya gönderdiği raporda, "analizi yapılan 600 gramlık maddenin metalik elementler içerisinde en reaktif olan ve nükleer sanayide kullanılan sezyum elementi olduğu" bilgisi yer aldı. Bunun üzerine mahkemeye çıkartılan S.Y.Ç. ve E.Ç, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA

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TrabzonAkçaabatSanayiOtomobilAramaMevkii
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