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Trabzon’da tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 2 asker yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik arama tarama çalışmaları sırasında pet şişe içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

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Trabzon’da tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 2 asker yaralı

Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin teröristlere yönelik arama tarama çalışmaları sırasında pet şişe içine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Maçka ilçesi kırsalında güvenlik güçlerinin terör örgütüne yönelik arama tarama faaliyetleri sırasında pet şişe içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Olayda yaralanan 2 asker ambulansla önce Maçka Devlet Hastanesine ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Askerlerin hayatını tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, bölgede teröristlere yönelik arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

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