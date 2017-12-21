Trafik canavarı dur durak bilmiyor

Kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ocak – Kasım döneminin trafik bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre; Kasım ayında ülke genelinde 32 bin 594 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası vuku buldu. Bu kazalarda 279 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 22 bin 544 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2017'nin Ocak - Kasım döneminde meydana gelen 377 bin 26 kazada 3 bin 299 can kaybı yaşanırken 282 bin 215 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yüzlerce kişi ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, resmi verilerin sadece kaza yerindeki kayıpları kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını duyurdu.

Alkollü 3 bin sürücü dehşet saçtı

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; 11 aylık dönemdeki 79 bin 83 kazaya tek araç, 79 bin 713 kazaya ise iki araç karıştı. 177 bin 304 kazaya sürücü, 16 bin 555 kazaya yaya, bin 506 kazaya yol ve 733 kazaya yolcu sebebiyet verdi.

Yılın ilk 11 ayındaki 5 bin 249 kazaya kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmayan sürücüler sebebiyet verirken alkol alıp direksiyona geçen 2 bin 943 sürücü ise ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Yılın ilk 11 aylık döneminde yasak olan yere araç park eden 927 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. Aşırı hızla araç kullanan 2 bin 53 sürücü de ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı.

Okul ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 904 trafik magandası da kazalarda can yaktı. Yılın Ocak - Kasım dönemindeki 66 ölümlü ve yaralamalı kazaya at arabası, 7 bin 502'sine bisiklet, 3 bin 23'üne traktör, 322'sine ambulans, 65'ine tren ve 64'üne tramvay karıştı.

11 ayda 2,5 milyar lira ceza kesildi

İlk 11 aylık dönemde sadece Tunceli'de ölümlü kaza meydana gelmedi. Tunceli Valiliği, trafik uygulamalarının aralıksız sürdürüldüğü kentte yılın 11 aylık döneminde meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı vakasının yaşanmadığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2017 Ocak- Kasım döneminde İstanbul'daki trafik kazalarında 187, İzmir'de 159, Bursa'da ise 95 kişi kaza yerinde öldü.

Kural ihlali yapan 9 milyon 529 bin 530 sürücü, yaya ve yolcuya 2 milyar 551 milyon 678 bin 672 lira ceza kesildi. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 103 bin 328 sürücüye ise ceza-i işlem uygulandı. 970 bin 935 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi.

İHA