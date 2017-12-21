Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
111099
ALTIN
156.021
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0916
EURO
4.5104

Trafik canavarı dur durak bilmiyor

Trafik canavarı ocak söndürmeye devam ediyor. Yılın Ocak-Kasım döneminde ülke genelinde meydana gelen 377 bin 26 kazada 3 bin 299 kişi olay yerinde hayatını kaybetti

21 Aralık 2017 Perşembe 17:06
61 Okunma
Trafik canavarı dur durak bilmiyor

Kural tanımayan sürücüler dehşet saçmayı sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ocak – Kasım döneminin trafik bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Buna göre; Kasım ayında ülke genelinde 32 bin 594 ölümlü ve yaralamalı trafik kazası vuku buldu. Bu kazalarda 279 kişi kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 22 bin 544 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2017'nin Ocak - Kasım döneminde meydana gelen 377 bin 26 kazada 3 bin 299 can kaybı yaşanırken 282 bin 215 kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yüzlerce kişi ise yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği, resmi verilerin sadece kaza yerindeki kayıpları kapsadığını, hastanelerdeki ölümlerle birlikte tablonun daha da karardığını duyurdu.

Alkollü 3 bin sürücü dehşet saçtı

Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre; 11 aylık dönemdeki 79 bin 83 kazaya tek araç, 79 bin 713 kazaya ise iki araç karıştı. 177 bin 304 kazaya sürücü, 16 bin 555 kazaya yaya, bin 506 kazaya yol ve 733 kazaya yolcu sebebiyet verdi.

Yılın ilk 11 ayındaki 5 bin 249 kazaya kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmayan sürücüler sebebiyet verirken alkol alıp direksiyona geçen 2 bin 943 sürücü ise ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı. Yılın ilk 11 aylık döneminde yasak olan yere araç park eden 927 sürücü de kazalara davetiye çıkardı. Aşırı hızla araç kullanan 2 bin 53 sürücü de ölümlü ve yaralamalı kazaya karıştı.

Okul ve yaya geçitlerinde yayalara öncelik vermeyen 904 trafik magandası da kazalarda can yaktı. Yılın Ocak - Kasım dönemindeki 66 ölümlü ve yaralamalı kazaya at arabası, 7 bin 502'sine bisiklet, 3 bin 23'üne traktör, 322'sine ambulans, 65'ine tren ve 64'üne tramvay karıştı.

11 ayda 2,5 milyar lira ceza kesildi

İlk 11 aylık dönemde sadece Tunceli'de ölümlü kaza meydana gelmedi. Tunceli Valiliği, trafik uygulamalarının aralıksız sürdürüldüğü kentte yılın 11 aylık döneminde meydana gelen kazalarda herhangi bir can kaybı vakasının yaşanmadığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre; 2017 Ocak- Kasım döneminde İstanbul'daki trafik kazalarında 187, İzmir'de 159, Bursa'da ise 95 kişi kaza yerinde öldü.

Kural ihlali yapan 9 milyon 529 bin 530 sürücü, yaya ve yolcuya 2 milyar 551 milyon 678 bin 672 lira ceza kesildi. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 103 bin 328 sürücüye ise ceza-i işlem uygulandı. 970 bin 935 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi.
İHA

Anahtar Kelimeler:
Trafik CanavarıOcakDönem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terörün finans kaynağına bir darbe daha
Terörün finans kaynağına bir darbe daha
Doğu Karadeniz’in kaza bilançosu ürkütücü
Doğu Karadeniz’in kaza bilançosu ürkütücü
Sahte MİT’çi yakayı ele verdi
Sahte MİT’çi yakayı ele verdi
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü
Eskişehir'de feci kaza: 2 ölü
Çalınan trafo Mardin’e getirildi
Çalınan trafo Mardin’e getirildi
Otomobilde yanmaktan son anda kurtuldu
Otomobilde yanmaktan son anda kurtuldu
Yaşlı kadın vapurdan denize düştü
Yaşlı kadın vapurdan denize düştü
Erol Mütercimler: ‘Hoş Geldin Atatürk’ü herkes okumalı’
Erol Mütercimler: ‘Hoş Geldin Atatürk’ü herkes okumalı’
OHAL Komisyonu ilk kararını açıkladı
OHAL Komisyonu ilk kararını açıkladı

banner129

banner130

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim