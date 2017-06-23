Trafik denetimleri başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda, Ramazan Bayramı dolayısıyla Türkiye genelinde trafik güvenliği denetimleri başlatıldı. Denetimler kapsamında kurulan 4 bin 159 kontrol noktasında toplam 7 bin 839 personel görev yapıyor. Trafiğin yoğun olduğu ana arterler üzerinde ve kavşaklarda, karma trafik ekip ve timleriyle kazalara neden olan ihlallerle denetimler yoluyla mücadele edilerek kaza sonucu ölüm ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesini sağlamak amacıyla, “etkili, sürekli ve yoğun” denetimler gerçekleştiriliyor.

Trafik denetimleri sırasında, kural ihlali yapan taşıtların yanı sıra diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kuruluyor. Sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmaları ve seyahatleri süresince her iki saatte 10 dakika kadar mola vererek trafiğe olan dikkat ve ilgi eksikliğinin önlenmesi konusunda bilgilendirme yapılıyor.