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Trafik kaza sayısı en fazla Muğla'da

Türkiye'de 1 milyon nüfus başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısının en yüksek olduğu il 4 bin 844 kaza ile Muğla olurken, bu ili Burdur, Kilis ve Erzincan takip etti

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:58
Trafik kaza sayısı en fazla Muğla'da

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, ülkede 1 milyon nüfus başına düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısının en yüksek olduğu il 4 bin 844 kaza ile Muğla olurken, Muğla’yı sırasıyla Burdur (4 bin 706), Kilis ( 4 bin 93), Erzincan (3 bin 823) ve Uşak (3 bin 817) takip etti. İzmir bir milyon nüfusta 2 bin 424 trafik kaza sayısı ile 81 il içinde 49. sırada yer aldı. Bir milyon nüfusta trafik kaza sayısının en düşük olduğu il ise 693 ile Hakkari oldu.

İzmir karayolu ağında 2017 yılında toplam 92 bin 298 adet trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların 81 bin 922 adedi maddi hasarlı, 10 bin 376 adedi ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası oldu.

Ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 oranında azaldı. İzmir’de 2017 yılında meydana gelen 10 bin 376 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 166 kişi kaza yerinde, 166 kişi ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde hayatını kaybetti.

İHA

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